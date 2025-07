Ufac

O curso de Jornalismo da Ufac promove o 2º Encontro de Pesquisa em Comunicação (Epec) em 18 e 25 de agosto e 1 de setembro, com o tema “Jornalismo e Discussões Étnico-Raciais”. O evento, que ocorre no bloco Walter Félix 2, campus-sede, é aberto e gratuito para as comunidades acadêmica e externa. As inscrições estão abertas até 4 de agosto, via online. Os participantes receberão certificado emitido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.

O objetivo do encontro é fomentar o debate acadêmico e científico entre professores, estudantes, pesquisadores e egressos, a partir da exposição de resultados de pesquisas desenvolvidas ou que estejam em andamento na Ufac. A programação conta com palestras, minicursos, oficinas e apresentações de comunicação oral.

“O tema proposto na 2ª edição do Epec já é debatido no meio acadêmico, mas se faz constantemente necessário para combater invisibilidades de grupos de pessoas historicamente marginalizados, caso das populações negras, indígenas, quilombolas”, disse a coordenadora do evento, Francielle Modesto.

Segundo ela, além de ampliar o diálogo entre os participantes, o Epec contribui, por meio de ações extensionistas, com a formação acadêmica e profissional dos discentes de Jornalismo. “O campo acadêmico é fortalecido quando uma atividade como esta é realizada, uma vez que une ensino, pesquisa e extensão, e se criam momentos de discussão e problematização dos processos comunicativos envolvendo a comunidade acadêmica e a sociedade em geral”, concluiu.

Programação

18/08 (segunda-feira)

– 15h às 18h — Oficina “Um olhar sobre a branquitude no Brasil”, com Geovanna Almeida

– 19h às 21h30 — Palestra “Fotografia como promoção da igualdade racial”, com Flávia Rocha, Adriane Ribeiro e Luísy Rodrigues

25/08 (segunda-feira)

– 16h30 às 18h30 — Minicurso “Cobertura jornalística sobre linchamentos”, com Pâmela Freitas

– 19h às 21h30 — Minicurso “Jornalismo e a cobertura de feminicídios pela imprensa no Acre”, com Gisele Almeida

01/09 (segunda-feira)

– 16h30 às 18h30 — Palestra “Escrita, raça e jornalismo em ‘O nome dela é Luana’: a ficção como arma contra o racismo”, com Gustavo Nascimento

– 19h às 21h30 — Apresentação de comunicações orais dos alunos do 8º período de Jornalismo