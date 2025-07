Aleac – A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou nesta quarta-feira (9), às 19h, o encerramento de mais uma edição do projeto “Redação Nota 1000”. A iniciativa da Escola do Legislativo Acreano atendeu 100 alunos nesta etapa e já alcançou mais de mil estudantes em todo o estado, com destaque para Cruzeiro do Sul, onde foi registrada a primeira nota máxima do programa, onde mais de 400 alunos participaram. Hoje foram entregues os certificados de conclusão do Redação Nota 1000.

O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PP), ressaltou a relevância das iniciativas educacionais promovidas pela Casa e seu impacto direto na formação da juventude acreana: “Investir na educação dos nossos jovens é garantir um futuro melhor para todo o Acre. Projetos como o Redação Nota 1000 e o EducaAleac mostram que a Assembleia Legislativa está comprometida com o fortalecimento do conhecimento, da cidadania e da preparação dos nossos estudantes para os grandes desafios da vida acadêmica e profissional. É motivo de orgulho ver tantos talentos sendo incentivados aqui dentro da Casa do Povo.”

O Secretário Geral da Assembleia, Deputado Luiz Gonzaga, participou do encerramento e da entrega dos certificados e premiações.

A oficina inclui oito horas de aula, divididas em dois dias, com encerramento no terceiro. Os alunos aprendem sobre estrutura textual, estratégias argumentativas e repertório sociocultural, além de produzirem uma redação com base em temas propostos. Os textos são corrigidos por uma equipe de professores e as melhores produções são premiadas com certificado e reconhecimento público.

O objetivo é desmistificar o “mostro” da redação e oferecer instrumentos que nas aulas do curso regular não conseguem ter tempo para oferecer. O aluno que entra no Redação Nota 100 é diferente de quando ele sai. Além de tudo, os professores seguem dando acompanhamento via aplicativo de mensagem do celular par os alunos que recebe, dez temas de redação para praticarem ao longo do tempo, até a data do Enem.

Com já ficou consolidado, no encerramento do projeto as melhores redações (que obtiveram as melhores notas) foram premiadas e, além do certificado, receberam fones de ouvido, como um reconhecimento ao esforço de cada um e pelo medito alcançado.

Nesta edição os premiados foram:

• 3º lugar Ana Vitória Alves de Jesus;

• 2º lugar Débora Cristina de Souza;

• 1º lugar Andriw Gabriel Barreto.

Ainda se destacaram durante o curso os alunos:

• Nathalia Pacífico Pimenta;

• Mayra Victoria do N. Nascimento;

• Ana Beatriz Oliveira de Souza;

• Karoline Araújo Barbosa;

• Laura Eduarda Souza Silva;

• Aylla Ílice Cunha de Orlá.

Inicio do EducaALEAC

Hoje também foi dada a largada para o projeto Pré-ENEM dentro do EducaAleac, com os mesmos 100 alunos. O programa é voltado para a preparação intensiva dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio e segue até novembro. “Durante a matrícula, muitos manifestaram o desejo de passar pela oficina de redação. Diante da demanda, incluímos o Redação Nota 1000 como etapa inicial do EducaAleac”, explicou a diretora da Escola do Legislativo Michele Andressa da Silva.

(Aleac)