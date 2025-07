Quarta-feira, 09 de Julho de 2025 – D.O Nº 14.060

CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

RESOLUÇÃO Nº 048 DE 07 DE JULHO DE 2025

Art. 1º – NOMEAR o Vereador ANTONIO CARLOS SOUZA SILVA para exercer o Cargo de *Ouvidor-Gera*l da Câmara Municipal de Sena Madureira.

Art. 2º. Não haverá pagamento de vantagem e/ou gratificação pelo exercício do cargo

SENA MADUREIRA

PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 96/2025

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO PARA O CHAMAMENTO PÚBLICO REFERENTE AGRICULTUTA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA/AC.

RESOLUÇÃO Nº 03, DE 04 DE JULHO DE 2025

Art. 1º Aprovar o lançamento do Edital de Chamamento Público nº 003/2025, datado de 04 de julho de 2025, conforme previsto na Portaria/PMSM/GAB/SAPF nº 096/2025.

PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 98/2025

Art. 1º Conceder Função Gratificada, referência 6, ao Sr. Thacito da Costa Furtado, CPF: 360.221.792-20, para responder bem como Coordenador de Campo, com lotação no Setor de Tributos.

PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 99/2025

Art. 1º Conceder Função Gratificada, referência 6, ao Sr. *Charles Oliveira de Araújo, CPF: 615.038.192-72, para responder bem como Coordenador Administrativo, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

*PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 100/2025

Art. 1º Conceder Função Gratificada, referência 6, ao Sr. Ecinairo da Silva Carvalho, CPF: 620.884.242-53, para responder bem como Coordenador de Apoio Rural

*PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 101/2025

Art. 1º Conceder Função Gratificada, referência 3, ao Sr. Orleans Pires dos Santos, CPF: 461.388.032-72, para responder bem como Coordenador de Gari, com lotação na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 102/2025

Art. 1º Conceder Função Gratificada, referência 4, ao Sr. Junior Moreira da Silva, CPF: 881.055.122-20, para responder bem como Coordenador de Agente Comunitário de Saúde – ACS

PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 103/2025

Fiscais do Processo 1912/2025, Termo de Dispensa de Licitação e empenho nº 2153/2025, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sena Madureira e a empresa PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 31.535.577/0001-21,

EXPOSENA RURAL SHOW

Brenno & Matheus

VENCEDOR: VITOR YAGO GONÇALVES PRODUÇÕES

CNPJ: 34.513.386/0001-57

VALOR: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Henrique & Diego

VENCEDOR: HED PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

CNPJ: 15.338.266/0001-16

VALOR: R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais)

OS CARAS DO ARROCHA

CNPJ: 60.750.839/0001-79

VALOR: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Data de Assinatura: 01 de julho de 2025.

AVISO DE PRORROGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2025

contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica em via urbana com drenagem e calçada em conformidade com o Convênio 942476/2023 – Ministério da Defesa, no município de Sena Madureira/AC, para o dia 30/07/2025 às 9h15min (Horário de Brasília); publicado no Diário Oficial da União Sessão 3, no PNCP, no site do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC – LICON e no site da Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC, no jornal Yaconews e no Comprasnet, UASG: 980145 – COMPRASGOV Nº 90002/2025.

