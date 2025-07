PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), inaugurou na manhã desta quarta-feira (9) a nova Casa da Cultura, localizada na regional do Segundo Distrito, no espaço onde antes funcionava o antigo aeroporto da capital.

A obra, que representa um marco para o fortalecimento da cultura popular na cidade, foi viabilizada com recursos provenientes de um convênio com o Ministério da Defesa do Governo Federal, além de emenda parlamentar do senador acreano Sérgio Petecão e contrapartida da prefeitura no valor de R$ 75 mil em recursos próprios. O investimento total ultrapassou R$ 360 mil.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom destacou os avanços nos investimentos da área cultural. Ele lembrou que, ao assumir a administração municipal, o orçamento da pasta era de pouco mais de R$ 300 mil por ano. Hoje, os investimentos em cultura e esporte ultrapassam R$ 2 milhões.

“Desde que assumimos, buscamos valorizar tanto o esporte, quanto a cultura. A inauguração desta Casa da Cultura mostra nosso compromisso em oferecer espaços dedicados àqueles que fazem a diferença com sua arte e seu amor ao próximo. Este espaço é de todos que fazem cultura com o coração”, disse o gestor.

Durante o evento, o diretor-presidente da FGB, Klowsbey Viegas Pereira, agradeceu o apoio do prefeito Tião Bocalom, destacando o compromisso da gestão com o setor cultural.

“Visa valorizar ainda mais os fazedores de cultura do nosso município, especialmente os quadrilheiros. Este espaço complementa o Quadrilhódromo. Aqui, a Liga das Quadrilhas poderá oferecer workshops e outros recursos. É uma obra para quem realmente valoriza a cultura”, afirmou Klowsbey.

A inauguração foi marcada por apresentações culturais que deram vida e cor ao novo espaço. O público pôde assistir a performances de capoeira, dança, tecido acrobático e à animada apresentação do grupo de quadrilha Sassaricano na Roça, atual campeã do Circuito Junino de Quadrilhas 2025.

Para Branco Rocha, produtor cultural do grupo, a entrega da Casa da Cultura simboliza muito mais que um espaço físico.

“É um espaço de fomento à cultura e de grande importância para o movimento junino e para a cultura popular como um todo. A quadrilha tem 22 anos e nasceu de um trabalho de base com jovens em situação de vulnerabilidade. Para nós, esse espaço é motivo de empoderamento, resistência e muita alegria”, concluiu.

(…)