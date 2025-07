CNC – A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) acompanha com preocupação a elevação das tarifas de importação impostas pelo Governo norte-americano, anunciada nesta quarta-feira, 09/07, e prevista para entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto.

Tal medida se mostra injustificada do ponto de vista econômico, na medida em que, a relação comercial dos Estados Unidos com o Brasil, somente nos últimos dez anos, apresentou superávits em favor daquele país de 51 bilhões de dólares, de acordo com dados compilados pela Secretaria de Comercio Exterior, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Industria, Comércio e Serviços (MDIC).

“São as duas maiores potências das Américas, que foram permanentemente alinhadas ao longo da história”, afirma o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros. “É preciso que haja um entendimento entre as duas nações, e a CNC faz um apelo para que haja um despertar de consciência para entendimento entre seus líderes”, completa Tadros.

A CNC entende que o fortalecimento das relações de comércio exterior contribui para produzir efeitos benéficos para as nações envolvidas, e que medidas que desestimulem a integração econômica global tendem a encarecer cadeias produtivas cada vez mais integradas, produzindo efeitos negativos sobre o crescimento econômico e o bem-estar dos dois países.

Na defesa incessante dos interesses dos empresários, a CNC seguirá apostando no histórico de sólidas relações entre o Brasil e os Estados Unidos, seu segundo maior parceiro comercial, de modo a reverter os impactos potencialmente negativos para as duas economias, na esperança que as instituições competentes de ambos os países encontrem uma saída por meio do diálogo diplomático.

(CNC)

