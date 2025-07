PMRB -Com foco na prevenção de complicações graves e na qualificação contínua dos profissionais da saúde, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira (10), uma capacitação especializada no cuidado com feridas do pé diabético. A formação aconteceu no auditório do Palácio da Justiça, no Centro da capital.

A atividade foi conduzida pelo time de especialistas de Atenção às Doenças Crônicas da Secretaria Municipal de Saúde, e teve como público-alvo os profissionais da Atenção Primária à Saúde, porta de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde (SUS).

