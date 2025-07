(Gab parlamentar) – O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) se reuniu, nesta quinta-feira (10), com o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, para tratar da possibilidade de a Aleac sediar o seminário “Democratização do Crédito”, promovido pela Frente Parlamentar Mista pela Democratização do Crédito e Serviços Financeiros (FPDC). O evento está previsto para os dias 18 ou 19 de setembro, em Rio Branco.

Petecão, vice-presidente da frente no Senado, explicou que a iniciativa tem como principal objetivo ampliar o acesso ao crédito a populações vulneráveis, como pequenos empreendedores, trabalhadores informais, moradores de áreas isoladas e grupos historicamente excluídos do sistema financeiro.

“Precisamos garantir condições para quem quer trabalhar e crescer. O povo do interior do Acre, nossos agricultores, comerciantes e pequenos empreendedores, muitas vezes não conseguem um empréstimo justo. Com juros mais baixos, essas pessoas podem investir no próprio negócio, gerar emprego e melhorar a vida da família”, afirmou Petecão.



A FPDC reúne 196 deputados federais e três senadores, com o compromisso de transformar o crédito em instrumento de inclusão e desenvolvimento. Dentre os beneficiários estão aposentados, pensionistas, mulheres, pessoas com deficiência e moradores de comunidades ribeirinhas e indígenas, que enfrentam barreiras geográficas e estruturais no acesso a serviços bancários.

Um dos caminhos apontados pela frente é a ampliação do crédito consignado, modalidade que permite taxas menores por ter o desconto direto na folha de pagamento ou benefício. Petecão defendeu, no entanto, regras mais rígidas para coibir abusos e garantir que esse tipo de empréstimo cumpra sua função social:

“O consignado pode ajudar muita gente, desde que não vire uma armadilha. É preciso ter cuidado para que o crédito não acabe comprometendo a dignidade das pessoas. A ideia é usar o crédito como ferramenta de oportunidade, não de sofrimento”, destacou.

Durante o encontro, o presidente da Aleac, Nicolau Júnior, demonstrou total apoio à proposta e colocou a estrutura do parlamento acreano à disposição para a realização do seminário. Ele ressaltou a importância do debate, especialmente para quem vive em regiões remotas do estado.

“O Acre tem muitas comunidades isoladas, para as quais o acesso ao crédito é quase inexistente. Discutir esse tema aqui na Aleac é fundamental para que se encontrem alternativas e soluções para o nosso povo”, afirmou o presidente da assembleia.

Além de propor políticas públicas, a Frente Parlamentar também acompanhará projetos de lei sobre o tema e incentivará estudos com foco na liberdade econômica, na segurança jurídica e na redução da desigualdade financeira no País.

“Crédito não pode ser privilégio de poucos. Nosso compromisso é garantir que mais brasileiros tenham acesso a condições justas para investir no próprio futuro”, concluiu Petecão.