Após três semanas de atividades, a Oficina de Formação de Pareceristas e Avaliadores de Projetos Culturais encerrou-se no início de julho com saldo positivo para o setor cultural do Acre.

Realizada de forma presencial e híbrida, a iniciativa formou 60 participantes, reforçando a importância da qualificação técnica e da atuação cidadã nas políticas culturais.

Com 60 horas de carga horária, a formação aconteceu na Filmoteca Acreana, em Rio Branco, e contou com a participação remota de profissionais de outros municípios e estados.

A ação foi financiada pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Fundação Elias Mansour, com apoio da FGB e produção da Eita Pau Produções.

Conduzida por quatro especialistas — Flávia Burlamaqui, Eurilinda Figueiredo, Daniel Iberê e Karla Martins (idealizadora da oficina), a formação abordou temas como conselhos culturais, gestão pública, diversidade indígena e mediação de conteúdos.

Para Karla Martins, a oficina atende à demanda por profissionais capacitados, sobretudo após a implementação das leis Paulo Gustavo e PNAB.

Ao final, foi anunciada a proposta de criação de um Fórum Amazônico de Pareceristas Culturais. A expectativa é que os novos avaliadores promovam mais diversidade, transparência e compromisso com o desenvolvimento cultural da região.

(oea com info de Dry Alves)