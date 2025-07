Foto: no Met Life Stadium no jogo Flu e Chelsea

Fluminense 0 x 2 Chelsea quebra recorde de público dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes

MetLife Stadium recebe mais de 70 mil presentes (terceiro maior público do Mundial) e supera Palmeiras 1 x 2 Chelsea.

Recorde batido! A partida Fluminense 0 x 2 Chelsea registrou o maior público de times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes.

No total, 70.556 torcedores estiveram no MetLife Stadium para ver a vitória do clube inglês pela semifinal do torneio.

Em tempo: o Fluminense pôs 35 mil torcedores no Met Life Stadium contra o Chelsea…Nenhum clube do Brasil fez isso na Copa do Mundo – informou a TV Cazé.

(…)

Grifo meu: agora é seguir com a mesma seriedade e ganhar o campeonato brasileiro.

J R Braña B.