Investimento de R$ 1,3 milhão garante mais segurança e internet gratuita para visitantes do Horto Florestal

PMRB – A Prefeitura de Rio Branco realizou, na sexta-feira (11), o reforço do programa de segurança e conectividade digital no Horto Florestal, um dos principais espaços de lazer da capital. A ação, que integra os projetos Rio Branco Mais Segura e Conecta Rio Branco, recebeu investimento de R$ 1,3 milhão em recursos próprios.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação e inclui a instalação de 30 câmeras de videomonitoramento em toda a extensão das trilhas, além da ampliação da cobertura de internet gratuita para até 1.500 usuários simultâneos.

O secretário da pasta, Coronel Ezequiel Bino, explicou que a ampliação da segurança atende a uma necessidade urgente após um episódio de tentativa de estupro ocorrido no local, no início do ano.

“O Horto já contava com o programa Rio Branco Mais Segura, mas era necessário garantir cobertura total nas trilhas. Hoje, 100% do percurso está monitorado por câmeras e também conta com internet gratuita para visitantes e turistas”, destacou.

Além das câmeras, a prefeitura também implantou iluminação noturna em todo o trajeto das trilhas, oferecendo mais conforto e segurança para quem utiliza o espaço no período da noite.

A comerciante Marta da Silva, frequentadora do local, comemorou as melhorias:

“Antes, por medo, evitava andar pelas trilhas. Agora, com o monitoramento, me sinto mais segura e confortável. Ficou muito bom.”

O trabalho foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade. Tony Roque, secretário de Cuidados Com a Cidade, ressaltou a importância do uso da tecnologia para a segurança pública.

“O prefeito Tião Bocalom nos orientou a trabalhar em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para trazer esse benefício à população. Com o horário de funcionamento até às 20h, a iluminação e as câmeras são fundamentais”, afirmou.

Já a secretária municipal de Meio Ambiente, Flaviane Stedille, que administra o espaço, afirmou que a modernização vai atrair ainda mais visitantes, tanto da cidade quanto de fora.

“Com todas as trilhas monitoradas, oferecemos mais segurança e conforto para os frequentadores. A internet gratuita também é mais um serviço à disposição da população”, disse.

Presente no evento, o vice-prefeito Alysson Bestene destacou que a gestão vem investindo continuamente em tecnologia para segurança pública.

“Desde o primeiro mandato do prefeito Tião Bocalom, já foram investidos mais de R$ 3,8 milhões em videomonitoramento. Agora, estamos ampliando para os parques públicos, pensando sempre nas pessoas, nas famílias, em oferecer um ambiente mais seguro para quem vive em Rio Branco.”

Além do Horto Florestal, o projeto já beneficia outros pontos turísticos da cidade, como a Praça da Revolução, a Biblioteca Pública e o Terminal Urbano. O próximo local a receber as melhorias será o Lago do Amor, no Distrito Industrial.

(PMRB)