Ex-secretária de Estado dos EUA, a estadunidense Hillary Clinton se referiu ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como “corrupto” em uma publicação na rede social Bluesky nesta quinta-feira.

— Você está prestes a pagar mais pela carne bovina não apenas porque Trump quer proteger o seu amigo corrupto… mas também porque os republicanos no Congresso decidiram ceder-lhe o seu poder sobre a política comercial – escreveu Hullary Clinton na rede.

Ela compartilhou na mesma publicação o print de uma matéria do The New York Times sobre a decisão de Trump de taxar em 50% os produtos brasileiros.

