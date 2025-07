Divulgação: Notícias e informações da semana do senador Petecão de interesse do Acre

— Aqui as ações, conquistas e providências que tenho tomado no Senado em defesa do nosso Acre na semana passou.

Sen Petecão

✔1 – O senador Sérgio Petecão participou, no sábado (12), da entrega de um trator agrícola no Ramal Novo Horizonte, no km 13 da BR-364, zona rural de Plácido de Castro. O equipamento beneficiará diretamente os produtores da associação Nova Era e Nova União. A entrega contou com a presença do presidente da instituição, João Santos da Silva, e dezenas de moradores da comunidade.

— Esse trator aqui não é só uma máquina; é uma ferramenta de mudança para as famílias que vivem do que plantam. Eu sei da luta de vocês. E podem ter certeza de que meu mandato está a serviço do povo do campo. É, assim, na ponta, que a gente vê o resultado do nosso trabalho – destacou o senador.

✔2 – Reconhecido como um senador municipalista, Sérgio Petecão participou, no sábado (12), da entrega de um conjunto de maquinários agrícolas em Acrelândia no valor de mais de R$ 1 milhão. A ação é parte de seu compromisso de fortalecer os municípios do Acre e melhorar as condições de trabalho dos produtores rurais.

— Eu sou do time que acredita no trabalho de quem vive na ponta, no município. Não tem como o Acre se desenvolver sem se investir no homem do campo. Esses equipamentos vão ajudar o pequeno produtor a plantar, a irrigar e a crescer – disse Petecão

✔3 – O senador Sérgio Petecão participou, na sexta-feira (11), de uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em Rio Branco, para discutir os impactos dos embargos ambientais aplicados em áreas rurais do estado, especialmente na Reserva Extrativista Chico Mendes. O evento reuniu senadores, deputados federais e estaduais, além de representantes do ICMBio, Ibama, Justiça Federal e lideranças locais.

— Não dá para resolver esses problemas no grito ou de cima para baixo. A gente precisa ouvir quem está lá na ponta, quem vive na reserva e depende da terra para sobreviver. O diálogo tem que prevalecer, com respeito e bom senso. A conversa é sempre melhor que o confronto – afirmou o senador

✔4 – O senador Sérgio Petecão (PSD se reuniu, nesta quinta-feira (10), com o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, para tratar da possibilidade de a Aleac sediar o seminário “Democratização do Crédito”, promovido pela Frente Parlamentar Mista pela Democratização do Crédito e Serviços Financeiros (FPDC). O evento está previsto para os dias 18 ou 19 de setembro, em Rio Branco.

— Crédito não pode ser privilégio de poucos. Nosso compromisso é garantir que mais brasileiros tenham acesso a condições justas para investir no próprio futuro – disse Petecão.

(Informe do Senador Petecão)