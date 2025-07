Não tinha como não ser.

O Chelsea entrou reforçado na Copa do Mundo a partir do jogo com o Palmeiras.

E contra o Flu veio com o melhor 9 do mundo da atualidade, o João Pedro, cria do Fluminense, de Xerém.

Não vi o jogo decisivo porque só vejo jogos do campeão FLU.

E o jogo entre FLU e Chelsea foi o jogo do título….

Não dou ibope para o futebol estrangeiro.

Não perco meu tempo vendo jogos de times da Europa.

Mas vi o resultado agora na internet…

E vi os gols e um passe de Pelé de João Pedro ao Palmer, que ele chutou para fora.

Pagou o ingresso.

Portanto, venceu a Copa do Mundo de Clubes quem venceu o Fluminense…

A glória do Chelsea foi escrita no jogo contra o FLU…

Traduzindo: o Flu é o último obstáculo dos deuses.

E o Chelsea comprovou neste domingo.



J R Braña B.