Por Miguel França/ANA

Produção acreana rompe fronteiras e movimenta economia com recorde de exportações

O estado do Acre registrou desempenho recorde nas exportações em 2024 e manteve a trajetória positiva no primeiro semestre de 2025, impulsionado pela expansão do agronegócio, principalmente de proteína animal e soja.

Segundo dados oficiais do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e sistema oficial para consulta e extração de dados do comércio exterior brasileiro (ComexStat), o estado exportou mais de R$ 1,4 bilhão entre 2019 e 2023, um crescimento de aproximadamente 120 % em relação ao período anterior (2014–2018).

Em 2024, a balança comercial estadual voltou a atingir níveis recordes: entre janeiro e julho, o estado exportou cerca de R$ 307 milhões, o que representa aumento de 76 % em comparação ao mesmo período de 2023.

No primeiro trimestre de 2025, as exportações já superaram US$ 25,7 milhões, o que representa um salto de 63,9 % frente ao mesmo intervalo de 2024, quando os embarques totalizaram US$ 15,6 milhões. Ainda segundo a ComexStar, de janeiro a junho de 2025, o número de exportações, em dólares, é de 57,9 milhões, 19,1% a mais em comparação ao mesmo período de 2023.

Os produtos que mais se destacaram nas exportações do Acre no início de 2025 foram: carne bovina, responsável por US$ 8,23 milhões em vendas, e a soja, totalizando US$ 4,8 milhões em receitas. Também foram exportados produtos como carne suína, ferro e aço. Os principais destinos das exportações incluem países como Peru, China, Espanha, Emirados Árabes Unidos e Malásia.

Fatores que impulsionam o crescimento foram atribuídos ao fortalecimento do agronegócio e à ampliação de estrutura produtiva. A conquista do status de zona livre de febre aftosa aumentou a competitividade da carne acreana no mercado internacional.

Além disso, investimentos privados superiores a R$ 200 milhões previstos para a indústria de proteína animal, com R$ 120 milhões destinados à carne bovina e R$ 82 milhões à suinocultura, devem elevar a capacidade industrial e gerar milhares de empregos diretos.

O titular da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita, afirmou que os avanços econômicos refletem a construção de um ambiente de negócios favorável, aliado ao compromisso do governo com o desenvolvimento sustentável e a atração de novos empreendimentos. “Estamos vivenciando um momento importante para o Acre. Isso é resultado direto da confiança do setor produtivo nas ações do governo e de um trabalho contínuo liderado pelo governador Gladson Camelí”, destacou Mesquita.

O secretário também classificou como um dos principais diferenciais do estado a “liberdade de produção”, conceito que, segundo ele, representa a confiança nas empresas e produtores locais, que encontram no Acre um ambiente propício para inovar, crescer e gerar empregos.

O trabalho do Estado em apoio ao setor produtivo envolve gestores e técnicos de vários órgãos, como Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e Agência de Negócios do Estado do Acre (Anac), unindo instituições públicas e iniciativa privada, como forma de fortalecer o ambiente de negócios no estado e estimular o comércio internacional.

O Acre vive um novo momento no comércio exterior: em meio à recuperação econômica nacional, o estado conquista recordes e amplia sua competitividade internacional com base no agronegócio e na proteína animal. A continuidade das políticas de incentivo e modernização da produção sinaliza um horizonte promissor para consolidar o estado como protagonista nas exportações brasileiras.