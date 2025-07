Por Isabelle Nascimento/ANA

Iapen dá início à construção de galpão para oficina de trabalho destinado às pessoas privadas de liberdade em presídio de Sena Madureira

Com intuito de viabilizar a capacitação, o trabalho e a remição de pena, e com isso promover a ressocialização, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), deu início à construção de um galpão que vai funcionar como oficina de trabalho para pessoas privadas de liberdade, que vão trabalhar com a construção de blocos de concreto, na Divisão de Estabelecimento Penal de Sena Madureira.

O projeto é financiado pelas penas pecuniárias, e aprovado pelo Poder Judiciário. O juiz Eder Jacoboski Viegas, titular da Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira, explica que esta é uma iniciativa concreta para a ressocialização: “Projetos assim têm o poder de transformar o ambiente carcerário, reduzindo a ociosidade, promovendo a capacitação, oferecendo oportunidades reais de reintegração social. Quando investimos em espaços de trabalho e de qualificação profissional dentro da unidade prisional, estamos combatendo diretamente os fatores que alimentam a reincidência”.

O chefe da Divisão de Estabelecimento Penal de Sena Madureira, Francisco Alex Nascimento de Souza, explica que o local vai comportar a estrutura para fabricação de blocos de concreto. “É de grande importância para a unidade penitenciária Evaristo de Moraes de Sena Madureira, tendo em vista que esse galpão vai comportar as máquinas de blocos [de concreto] que vão funcionar na nossa unidade. É com muita satisfação que nós temos um projeto desse porte, que vai remir pena com os reeducandos trabalhando diariamente”.