GdA – Durante agenda institucional no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 14, a vice-governadora e titular da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) Mailza Assis se reuniu com representantes da Receita Federal para avançar em uma nova etapa da parceria que tem garantido a doação de kits de roupas à população em situação de vulnerabilidade no estado, por meio do programa Juntos Pelo Acre. O objetivo do encontro foi formalizar a solicitação para ampliar o tipo de itens doados, indo além do vestuário social.

Desde sua criação, o Vestuário Social já distribuiu mais de 180 mil peças de roupas a aproximadamente 30 mil pessoas em 13 municípios acreanos. Em Rio Branco, o projeto alcançou 155 bairros, com entrega organizada por meio de CPF, garantindo controle, transparência e evitando duplicidade no atendimento.

“Nosso Acre agradece e está de portas abertas para continuar recebendo doações que fazem a diferença na vida de quem mais precisa”, concluiu Mailza.

