Por Renato Ribeiro – repórter da Rádio Nacional

O site Cinema do Brasil já está no ar. A iniciativa busca fortalecer o setor audiovisual brasileiro.

A página faz parte da Campanha de Valorização do Cinema do Brasil, promovida pelo Ministério da Cultura.

A ideia é reforçar o papel da sétima arte como expressão de identidade, memória e desenvolvimento do país, além de garantir que a produção nacional chegue a cada vez mais telas.

No site, o internauta pode encontrar conteúdos, ações, programas, e também informações sobre investimentos e políticas públicas no setor.

É o caso, por exemplo, da Lei Rouanet, da Lei do Audiovisual e do Fundo Setorial do Audiovisual, que financiam projetos culturais.

Outro destaque na plataforma é a Revista Filme Cultura, que oferece reflexão crítica e divulgação do cinema brasileiro.