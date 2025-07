G1 – País é o 2º maior comprador da carne de Mato Grosso do Sul, depois da China. A suspensão foi adotada como estratégia para evitar estoques dos produtos que seriam enviados ao mercado estadunidense.

Frigoríficos de Mato Grosso do Sul suspenderam a produção de carne destinada aos Estados Unidos após Trump anunciar tarifa extra de 50% sobre produtos brasileiros.

A informação foi confirmada ao g1 pelo governo do estado e pelo Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados de Mato Grosso do Sul (Sincadems).

(…)

Grifo Meu: Mato Grosso do Sul, um dos estados mais bolsonaristas do Brasil….os bolsonaristas de hoje foram os colloridos(de Collor Mello) do final da década de 80 e começo de 90.



J R Braña B.