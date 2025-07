O prefeito Gehlen avisou que o município de Sena Madureira pode estar com um caso de sarampo, uma doença que havia sido erradicada há décadas com as campanhas sistemáticas de vacina desde a década de 70…

Mas vocês lembram que houve um ‘presidente’ que ridiculariza vacinas e no seu mandato não houve campanha nem vacinação contra várias doenças, inclusive Sarampo)…

Em vários estados, a doença voltou…

Eu mesmo contraí Sarampo quando era moleque no começo da década de 70.

Meus filhos(e de milhões de brasileiros e acreanos) nunca contraíram porque se vacinaram…

Vacina é causa social…a gente tem que defendê-la!

Político que não defende essa causa não pode nem deve receber o seu voto…., nem o meu.

Vamos ouvir o prefeito…

J R Braña B.

