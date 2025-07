Por Érica Torres da Agência de notícias do Acre

O governo do Acre, por meio de técnicos da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), marcou presença no “Encontro de Educação Digital e Midiática: da assessoria à implementação”, realizado esta semana em Brasília. Promovido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), por meio da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, o evento reuniu representantes de redes estaduais e municipais de ensino de todo o país para alinhar estratégias da Política Nacional de Educação Digital.

Durante o encontro, a coordenadora-geral de Tecnologia e Inovação do MEC, Ana Dal Fabbro, destacou a importância da articulação entre assessoria técnica e a efetiva implementação de práticas pedagógicas inovadoras. “A educação digital é elemento-chave para compreender a sociedade contemporânea, cada vez mais atravessada por tecnologias e fluxos intensos de informação”, afirmou.

A compreensão crítica das tecnologias como competência essencial do século XXI, a educação midiática como ferramenta de cidadania frente à desinformação e à manipulação algorítmica e a formação de estudantes ativos, conscientes e éticos no uso das mídias e no exercício do protagonismo digital estiveram entre os principais temas abordados.

A proposta está alinhada à Política Nacional de Educação Digital (PNED) e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com foco na universalização do acesso às tecnologias educacionais e no fortalecimento das competências digitais de professores e estudantes.

O chefe do Departamento de Inovações Educacionais e Mídias Digitais da SEE, professor Anderson Melo, destacou o compromisso do governo com a inovação pedagógica e a formação integral dos estudantes. “Este evento representa mais um passo na construção colaborativa de políticas públicas baseadas em evidências, conectadas à realidade das redes e focadas na transformação da aprendizagem”, finalizou.