Por GShow

“Não priemos cânico”, afinal, novos episódios de Chaves e Chapolin estreiam no Globoplay a partir da próxima segunda-feira (21). E para te preparar para essa sessão nostalgia, o gshow reuniu um antes e depois do elenco do seriado, que foi ao ar pela primeira vez entre os anos de 1973 e 1980.

Vem ver!

Florinda Meza (Dona Florinda/Pópis): A atriz nasceu em 8 de fevereiro de 1949, e tem atualmente 76 anos. Viúva de Roberto Gómez Bolaños, o Chaves, ela se dedica a preservar o legado do marido e participa frequentemente de eventos públicos sobre o seriado. Carlos Villagrán (Quico): Nascido em 12 de janeiro de 1944, o artista tem 81 anos. Mesmo após se aposentar e sair do seriado, Carlos ainda faz aparições ocasionais para os fãs vestido como o personagem. María Antonieta de las Nieves (Chiquinha/Dona Neves): Com 72 anos, a atriz nasceu em 4 de dezembro de 1949 e segue ativa em apresentações como a personagem. Ela, inclusive, foi recordista por interpretar o mesmo personagem por mais tempo e mantém forte o legado do seriado.

Édgar Vivar (Senhor Barriga/Nhonho): Nascido em 28 de dezembro de 1948, o ator tem 76 anos e continua trabalhando em teatro, dublagem e participando de convenções e palestras, também viaja ao Brasil com frequência para entrevistas e eventos.

Ana Lilian de la Macorra (Paty): A atriz interpretou a doce Paty brevemente e depois deixou a TV para atuar como psicóloga. Ela nasceu em 27 de novembro de 1957 e tem 67 anos.

Ricardo de Pascual (vários personagens): O artista participou como convidado recorrente, interpretando personagens secundários como Sr. Calvillo em vários episódios. Nascido em 21 de agosto de 1940, o ator tem atualmente 84 anos.

Entre o elenco de Chaves, muitos atores já nos deixaram, incluindo Roberto Gómez Bolaños, intérprete de Chaves e Chapolin, além de idealizador e líder dos dois programas. Sua morte causou uma comoção em 2014.

Ramón Valdés (Seu Madruga) morreu em 1988, aos 64 anos. Angelines Fernández (Bruxa do 71) e Raúl Padilla (Jaiminho) se foram em 1994. Horácio Gómez Bolaños, irmão de Roberto e intérprete de Godinez, morrei em 1999.

O último do elenco a nos deixar foi Rubén Aguirre (Professor Girafales), morto em 2016.