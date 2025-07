Fotos: Marcos Araújo/Secom

PMRB – Buscando resguardar a população diante do alerta emitido pela Bolívia sobre o aumento dos casos de sarampo no país e da mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Saúde para reforçar a vacinação nos municípios de fronteira, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, intensificou as medidas de prevenção para evitar a reintrodução da doença no Acre.

O sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa que já foi uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Por ser extremamente contagiosa, uma pessoa infectada pode transmitir o vírus a até 90% das pessoas próximas que não estejam imunizadas.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, o município está ciente da necessidade de intensificar as estratégias de vigilância e vacinação para evitar um possível surto.

“Nós precisamos mencionar que o sarampo é uma doença que já foi erradicada do Brasil através da estratégia da vacinação. Isso faz com que a gente, mais uma vez, lance mão dessa importante ferramenta para podermos garantir a saúde de toda a população”, destacou Biths.

A única forma realmente eficaz e segura de prevenir a doença é por meio da vacinação. Crianças devem tomar duas doses: a primeira aos 12 meses com a vacina Tríplice Viral e a segunda aos 15 meses com a Tetra Viral. Jovens de 20 a 29 anos precisam de duas doses da Tríplice Viral, enquanto adultos de 30 a 59 anos devem ter ao menos uma dose desse imunizante.

Conforme o médico João Carlos Pinto, é fundamental que a população fique atenta aos sintomas, que podem surgir de forma relativamente rápida após a exposição ao vírus, geralmente entre 7 a 14 dias.

“Estar sempre atento a febre alta ou manchas avermelhadas no corpo, se não foi vacinado principalmente. A vacina é eficaz e comprovada e responsável por produzir anticorpos contra o vírus. O sarampo já foi erradicado do Brasil há muito tempo e está voltando agora porque se diminuiu a adesão às vacinas”, salientou o médico.

O estado conta com mais de 200 salas de vacinação, todas abastecidas com os imunizantes. Em Rio Branco, esses espaços estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Para garantir a proteção, a Prefeitura reforça a importância de a população procurar uma UBS para verificar se a caderneta vacinal está atualizada.

“É uma doença que pode ter consequências graves, levando à internação ou ao óbito, além de poder deixar algumas sequelas. Então, a única forma de evitar realmente é fazendo a vacina”, explicou a diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria, Socorro Martins.

(oea com info da PMRB)