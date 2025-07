Defender Bolsonaro foi a desculpa que todo mundo engoliu para Donaldo tarifar o Brasil em 50%.

Na verdade, o presidente dos EUA não está nem aí para o inqualificável ex-presidente brasileiro.

Bolsonaro não é nada nesse jogo de interesse econômicos.

Mas serve de objeto, descartável mais adiante – para uma ofensiva contra o Brasil agora.

O Pix e os Brics(depois falamos desse) são a grande razão para a retaliação dos Estados Unidos contra o Brasil.

O jeito engenhoso de pagamento no Brasil surpreendeu o mundo capitalista concentrador de poder…

O Pix é uma invenção estatal, do Banco Central do Brasil, ainda no tempo da presidenta Dilma…e lançado dois anos depois do golpe contra ela.

…Que as big techs queriam para ela, com os pagamentos sendo feito pelo Zap de Mark Zuckberg(dono da Meta)…

Diz o Valor(grupo Globo)hoje:

— Poucas coisas têm sido tão capazes de unir o Brasil, nos últimos anos, como o Pix. Adorado pela população, o meio de pagamento instantâneo agora é alvo da investigação aberta pelos EUA sobre supostas práticas comerciais “desleais” brasileiras. Não é difícil entender as razões do incômodo.

(…)

O pix concorre com as bandeiras de cartões de crédito(Visa, Mastercard), todas estadunidenses…e a Meta (dona do FB, Insta e Zap) queria lançar no Brasil o seu sistema de pagamento muito parecido com o pix…o Brasil saiu à frente…aí já sabe, né?

Traduzindo: Google, Meta e Amazon estão por trás dessas retaliações dos Estados Unidos contra o Brasil…

