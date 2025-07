PMRB – Com a chegada do verão amazônico, a Prefeitura de Rio Branco intensificou os serviços de recuperação e manutenção dos ramais da capital. A atuação do poder municipal já soma mais de 5 mil quilômetros recuperados nos últimos quatro anos, incluindo a construção de pontes e instalação de bueiros. Para ampliar ainda mais essa atuação, a Prefeitura conta agora com o apoio do Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), fortalecendo a infraestrutura rural e garantindo mais dignidade às famílias que vivem no campo.

A parceria entre os dois entes públicos consiste no fornecimento de insumos e massa asfáltica pela Prefeitura, enquanto o Governo do Estado, através do Deracre, disponibiliza maquinário e equipe técnica para execução dos serviços. Segundo Valdemir Conceição Albuquerque, encarregado de campo do DERACRE, essa união de esforços é fundamental para garantir o escoamento da produção e o acesso das comunidades rurais aos serviços essenciais.

Uma das beneficiadas pelas obras é a produtora rural Alcinedia Farias, moradora do Ramal Wilson Pinheiro, localizado no km 17 da Estrada Transacreana. Segundo ela, a pavimentação do acesso era um antigo sonho de mais de 300 famílias da região. “A gente gasta mais tempo daqui até o início do asfalto do que do asfalto até a cidade. Essa obra vai melhorar 100% o nosso acesso. A Prefeitura e a Seagro têm sido nota mil”, destacou.

O secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, acompanhou de perto o andamento dos serviços no ramal Wilson Pinheiro e destacou a importância da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. “A união de forças garante melhores condições para o produtor rural, permitindo que sua produção chegue ao consumidor com mais agilidade e menor custo. Essa é uma preocupação constante da gestão municipal”, afirmou.

Além do Ramal Wilson Pinheiro, outros ramais já recuperados estão passando por vistorias e manutenção preventiva. De janeiro a julho deste ano, mais de 400 quilômetros de ramais receberam melhorias estruturais, incluindo pontes e acessos, assegurando a trafegabilidade mesmo durante o período de chuvas.

Essa ação conjunta reafirma o compromisso da Prefeitura de Rio Branco com o desenvolvimento rural sustentável e a valorização das comunidades que produzem e movimentam a economia local.

(PMRB)