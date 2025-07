O senador Sérgio Petecão, PSD< anunciou que todos os municípios do Acre serão contemplados pelo novo PAC Saúde 2025, com recursos para melhorar a saúde básica.

Segundo ele, haverá entrega de kits de telemedicina, equipamentos, renovação de unidades odontológicas móveis, construção de UBSs e CAPS, além da ampliação da frota.

— É fruto do nosso trabalho em Brasília. A saúde pública do Acre dá um grande passo – afirmou o senador, após reuniões com ministros do governo federal.

Veja abaixo o que cada município vai receber:

• Acrelândia: 1 kit de teleconsulta e 2 combos de equipamentos para UBS;

• Assis Brasil: 1 kit de teleconsulta, 1 combo de equipamentos para UBS e 1 unidade odontológica móvel;

• Brasileia: 4 kits de teleconsulta, 3 combos de equipamentos para UBS e 1 unidade odontológica móvel;

• Bujari: 1 kit de teleconsulta e 1 Unidade Odontológica Móvel

• Capixaba: 2 kits de teleconsulta, 2 combos de equipamentos para UBS e 1 unidade odontológica móvel;

• Cruzeiro do Sul: 1 kit de teleconsulta e 7 combos de equipamentos para UBS;

• Epitaciolândia: 2 kits de teleconsulta, 2 combos de equipamentos para UBS e 1 unidade odontológica móvel;

• Feijó: 4 kits de teleconsulta, 2 combos de equipamentos para UBS e 1 unidade odontológica móvel;

• Jordão: 1 kit de teleconsulta e 1 combo de equipamentos para UBS;

• Mâncio Lima: 1 kit de teleconsulta e 2 combos de equipamentos para UBS;

• Manoel Urbano: 2 kits de teleconsulta e 1 combo de equipamentos para UBS;

• Marechal Thaumaturgo: 2 kits de teleconsulta e 1 combo de equipamentos para UBS;

• Plácido de Castro: 1 kit de teleconsulta, 2 combos de equipamentos para UBS e 1 unidade odontológica móvel;

• Porto Acre: 2 kits de teleconsulta, construção de 1 UBS e 1 CAPS I;

• Porto Walter: 1 kit de teleconsulta e 1 combo de equipamentos para UBS;

• Rio Branco: renovação de frota;

• Rodrigues Alves: 1 kit de teleconsulta e 1 combo de equipamentos para UBS;

• Santa Rosa do Purus: 1 kit de teleconsulta, 1 combo de equipamentos para UBS e 1 unidade odontológica móvel;

• Sena Madureira: 4 kits de teleconsulta e 4 combos de equipamentos para UBS;

• Senador Guiomard: 1 kit de teleconsulta

• Tarauacá: 3 kits de teleconsulta, 4 combos de equipamentos para UBS e construção de 1 UBS;

• Xapuri: 2 kits de teleconsulta e 2 combos de equipamentos para UBS.