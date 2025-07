Artigo com participação do professor Deivid Forgiarini, da Ufac, recebeu o Prêmio Anna Maria O’Neil, que destaca pesquisas de excelência sobre a relação entre economia social e solidária e os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS). O reconhecimento foi concedido pelo Grupo de Trabalho Interagências das Nações Unidas sobre Economia Social e Solidária, durante a 5ª Conferência Global de Pesquisa da Aliança Cooperativa Internacional, realizada de 8 a 11 de julho, em Montreal, no Canadá.

O estudo, que também conta com coautoria de Cinara Alves (Escola Superior de Cooperativismo), Alexandre Garcia (pesquisador independente) e Vilmar Moreira (PUC-PR), desenvolve um método inédito de promoção dos ODS em cooperativas brasileiras, com base em uma experiência aplicada na Certel, cooperativa de eletrificação em Teutônia (RS).

A metodologia se diferencia por partir da perspectiva dos próprios cooperados, que também são os donos do negócio, e não apenas da gestão. Foram ouvidos 381 associados da Certel, com amostragem representativa para assegurar diversidade demográfica e profissional. Combinando análise estatística, uso de softwares, escuta ativa e participação direta dos cooperados, o método permite que cooperativas avaliem e fortaleçam seu impacto em áreas como governança democrática, equidade social, inclusão econômica e gestão ambiental.

“O método é replicável e pode ser ajustado à realidade local. Já estamos dialogando com cooperativas acreanas interessadas em mensurar e ampliar seu impacto social e ambiental”, disse Forgiarini. “Nosso objetivo é fortalecer ainda mais o cooperativismo no Estado, com base em evidências e participação ativa dos cooperados.” Ele ainda ressaltou a importância da internacionalização do conhecimento produzido na Ufac.

O trabalho tem como base os princípios da sustentabilidade integrada e da identidade cooperativista. “Essa pesquisa reforça o papel das cooperativas como agentes estratégicos de transformação social, capazes de promover o desenvolvimento local com base em inclusão, democracia e sustentabilidade”, pontuou Alexandre Garcia, um dos autores.