Por Ingrid Andrade da Agência de notícias do Acre

Para promover mais saúde e qualidade de vida no ambiente de trabalho, o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead), está ofertando aulas de Hatha Yoga no Centro de Atenção à Saúde do Servidor (Cass), em Rio Branco.

A prática milenar une técnicas de respiração, posturas corporais (ásanas) e meditação, proporcionando equilíbrio entre corpo e mente. Entre os principais benefícios estão a melhoria da concentração, a redução do estresse e da ansiedade, o estímulo ao autoconhecimento, a prevenção de dores musculares e o auxílio no tratamento da depressão. As aulas também contribuem para a qualidade do sono e o equilíbrio emocional.

Conforme a instrutora Kátia Silva, o Hatha Yoga é uma prática acessível, que favorece a saúde física e mental de forma integrada. “O relaxamento que ela proporciona contribui para a prevenção da ansiedade, depressão e até de doenças cardiovasculares. As posturas desenvolvem a consciência corporal, promovem o alongamento e ajudam a reduzir dores na coluna. Já as técnicas de respiração aumentam a capacidade energética do corpo e favorecem a paz interior”, destaca.

As aulas são realizadas em ambiente adequado e com orientação profissional especializada. Servidores interessados podem agendar sua participação por meio do portal www.ac.gov.br ou pelo aplicativo MeuAC, disponível para Android e iOS.