Os 22 municípios de Acre começam a receber a parcela de julho do Bolsa Família a partir desta sexta-feira, dia 18.

No estado, 128.156 famílias estão contempladas pelo programa de transferência de renda do Governo Federal neste mês, a partir de um investimento de R$ 92,2 milhões.

O valor médio do benefício é de R$ 720,85.

O cronograma de pagamento leva em consideração o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário e segue até o dia 31 de julho.

(…)

Grifo meu: porque o Acre, seus recursos, que não são poucos, foram e são capturados pelos donos do poder (meia-dúzia de empresários(da cidade e do campo) que tudo recebem do governo e prefeituras…. e as castas, outra minoria que vive num padrão sueco em meio às precárias condições da maioria.

Grifo meu 2: o Bolsa família dos donos do poder(a meia-dúzia) nem se compara com os valores do Bolsa Família das famílias que precisam de fato. E são esses donos do poder (e alguns imbecis do povo, geralmente pendurados em cargos, as CECs, sem concurso, na máquina do governo e prefeituras) que criticam a política pública compensatória do BF.

Grifo meu 3: ao contrário da manchete do ac hoje (que diz Vivendo de Auxílio)…quem vive de auxílio do Estado, sem fazer nada – são os donos do poder, a meia-dúzia, os grandes responsáveis pela situação econômica e social do Acre…O Acre tem uma elitezinha atrasada e que só sabe viver às custas do Estado que ela tanto critica.



J R Braña B.