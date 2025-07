O GdA, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue nesta sexta, 18, com os serviços de revitalização do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (Ciclu) – Alto Santo, localizado no bairro Irineu Serra, em Rio Branco. A obra é executada por empresa contratada com recursos de emenda parlamentar, e tem previsão de conclusão para o mês de agosto. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanha de perto a execução dos serviços.

“Estamos comprometidos em entregar uma obra de qualidade, com infraestrutura que preserve a história do Alto Santo e atenda às necessidades da comunidade. O cronograma está sendo rigorosamente cumprido para finalizarmos no prazo previsto”, destacou.

Reconhecido como patrimônio histórico e cultural do Acre, o espaço passa por melhorias em sua infraestrutura, preservando a importância histórica do local fundado por Raimundo Irineu Serra, o Mestre Irineu. Entre os serviços executados, o pórtico de entrada está com 95% da obra concluída, restando apenas pintura e acabamentos.

