Uma música do campo bem diferente desses ditos ‘sertanejo’ de hoje, que só fazem música falando de chifre, carro, motel, dinheiro, chifre de novo, carro, motel, dinheiro…uma coisa horrorosa, mas faz sucesso.

O Cio da Terra é de Chico Buarque e Milton Nascimento, dois Zé Groselhas da música brasileira, como se sabe..

E quem canta a versão abaixo é Pena Branca e Xavantinho, numa interpretação divina da verdadeira música do campo brasileiro, da roça e das coisas simples do Brasil.

E que a letra diz coisas importantes.

Versos fundamentais:

//Debulhar o trigo

// Recolher cada bago do trigo

// Forjar no trigo o milagre do pão

// E se fartar de pão

Valoriza o trabalho do lavrador, do homem do campo, que não apenas planta, mas transforma a natureza (trigo) em alimento essencial (pão).

Expressão ‘milagre do pão’ traz um tom espiritual, quase bíblico, como se o pão fosse fruto de uma dádiva divina, mas feita com o suor do trabalhador.

‘E se fartar de pão’ sugere a realização material e o direito de o trabalhador usufruir do que produz, o que, muitas vezes, não acontece nosso país injusto.

Nunca uma música dessas seria cantada numa Expoacre agro da vida.

Porque ela politiza, educa, faz as pessoas pensarem..

Então, aproveite e ouça…

Se não conhecia, saiba que é um dos clássicos da música sertaneja, verdadeira, do Brasil.

Composta por Chico Buarque e Milton Nascimento, um carioca e outro mineiro, como não poderia deixar de ser.

E cantada agora por Pena Branca e Xavantinho..

Linda demais…!

J R Braña B.