GdA – O governador do Acre, Gladson Camelí, fez uma coletiva de imprensa na manhã deste sábado, 18, para fazer um balanço da edição da Expoacre Juruá, de 20 anos, que fechou com recorde de público e também de movimentação financeira. Realizada em Cruzeiro do Sul, entre os dias 1 a 6 de julho, o volume de negócios na Arena do Juruá chegou a R$ 37.218.294,81.

Programação de shows (nenhum artista da MPB cantará na Expoacre) de gosto e qualidade duvidosas

27 de julho: Gustavo Lima

28 de julho: Zezé Di Camargo

29 de julho: Fernanda Brum

30 de julho: Matheus e Kauan

3 de agosto: Jorge e Mateus

A pesquisa Cultura nas Capitais divulgada, divulgado no começo de junho, mostrou que a festa junina é considerada o evento cultural mais importante da cidade por 28% dos moradores, seguida pela feira agropecuária Expoacre, que aparece com 16% das menções e é promovida pelo governo do Estado, um índice muito acima da média das capitais brasileiras para esse tipo de evento, que é de apenas 1%.

Grifo Meu: exposições puramente com viés agro (que não distribui renda – recursos públicos – nem melhora a vida do povo) tem sido empurrada de goela abaixo do Acre nas últimas décadas….a cultura do arraial, das quadrilhas, das festas junina, julhina e o Arraial de maio em Sena, têm resistido…porque não se enterra uma cultura assim de um dia para o outro….Percebam que os artistas são todos da turma do agro e um gospel….zero de Música Popular Brasileira(samba, forró, pagode, funk, hip-hop, pop)

Grifo meu 2: vejam que as fotos divulgadas no site do governo não dizem nada da cultura do Acre…Chapéu de Caubói não é nossa tradição…Eu prefiro o Arraial do Pe. Paolino, em Sena e o Arraial da Gameleira, em Rio Branco.

Zero imagem com as tradições do Acre

Grifo meu 3: passarei bem distante da Expoacre.



J R Braña B.