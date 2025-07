O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa que foi identificada a fuga de sete presos no Complexo Penitenciário de Rio Branco, na noite deste sábado, 19.

As identidades dos foragidos ainda estão sendo confirmadas.

Todos os esforços da segurança pública estão sendo empregados na tentativa de recaptura.

Marcos Frank Costa

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre