Sen Petecão na tríplice fronteira

— Hoje foi um dia intenso e especial em Assis Brasil! Depois de uma agenda produtiva no município, tive a alegria de encerrar o dia participando do Festival de Praia — um evento que celebra a integração entre Brasil, Peru e Bolívia com muita cultura, música e alegria!

Vídeo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Senador Petecão (@senadorpetecao)