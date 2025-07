O Globo – Preta Gil morreu aos 50 anos, neste domingo (20). A informação foi confirmada à Quem pela assessoria da artista, que disse ainda que a família deve se manifestar publicamente em breve.

A cantora, compositora, empresária e atriz estava em Nova York, em tratamento contra um câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023 e que entrou em remissão no final do mesmo ano. Em agosto de 2024, a doença voltou em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

(…)

Drão, uma música de Gil feita para sua ex-mulher e que canta com a filha Preta Gil…

(…)

Grifo meu: perder uma filha é quase o fim do mundo…eu sei o que é isso!



J R Braña B.