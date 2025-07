Divulgação – O Santander Brasil, em parceria com a Mega Leilões, realizará um leilão de imóveis residenciais. O evento será no dia 22 de julho, com Fernando Cerello, leiloeiro oficial, pelo site da Mega Leilões. Serão ofertados mais de 200 imóveis entre apartamentos, casas, terrenos e imóveis comerciais em diversos Estados.

Os imóveis estão localizados nos estados do Acre , Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Os lances iniciais partem de R$ 35 mil e vão até R$ 1,6 milhão.

Para a maioria das residências o pagamento do lance poderá ser à vista ou financiamento imobiliário com entrada no mínimo de 20% (com possibilidade de usar o FGTS – imóveis desocupados) e o saldo com financiamento, que poderá ser feito em até 420 parcelas.

As informações sobre o evento estão disponíveis no site oficial da Mega Leilões – https://www.megaleiloes.com.br/ e também podem ser acessadas no portal Santander Imóveis: www.santanderimoveis.com.br. Para participar é necessário fazer um cadastro no site da Mega Leilões, verificar a descrição do lote desejado, o edital e habilitar-se.

SERVIÇO

Leilão exclusivo de imóveis residenciais e comerciais

Data: 22/07

Horário: 10h

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML3 1693

Quantidade: 200+

Pagamento: À vista, ou financiamento em até 420 meses para imóveis residenciais.

