ICL – Nesta segunda-feira (21), o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), reiterou sua decisão da semana passada informando que nas medidas cautelares determinadas o ex-presidente Jair Bolsonaro não poderá fazer uso de redes sociais também por meio de terceiros. Com isso, ele também não poderá conceder entrevistas sem autorização do STF.

“Nos autos da Pet 14.129/DF, em decisão de 17/7/2025, em face da tentativa de obstrução à Justiça, coação no curso do processo e atentado à Soberania, determinei ao réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, entre outras medidas cautelares, a “Proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros”, escreveu Moraes.

Bolsonaro de Tornozeleira

(…)

