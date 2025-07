Por professores Marcus Fleming e Angela Bessa – Talvez, haja quem imagine que a saúde mental se evidencie com o surgimento de uma situação nova, exatamente, a partir do momento em que alguém desesperado, meio ‘lelé da cuca’, resolve rasgar seu dinheiro. Ou até mesmo, quando um desconhecido sem esperança, sem amor e sem nada a perder, se acha no fundo do poço, pronto para desistir da vida. Um conto hipotético: em conluio com os familiares, a equipe de saúde age irresponsavelmente, pois busca uma solução simples para o problema, internar o paciente.

Nossa dúvida agora é saber se, neste caso, a preocupação com a saúde mental deve estar focada nas duas partes envolvidas – a família e a equipe médica, principalmente se não houver um respaldo ético que siga o diagnóstico médico. Fazendo sentido ou não, a vida torna-se complexa quando somos vítimas das circunstâncias, das nossas escolhas erradas, daí buscamos sempre uma justificativa para explicar a falta de racionalidade amparada pela depressão, ansiedade, estresse ou impaciência no confronto com a realidade.

Quando abordamos o assunto saúde mental, assim podemos fazê-lo sob dois prismas: primeiro pelo lado positivo, quando as pessoas gozam de bem-estar invejável, performance física e emocional excelente, elevada autoestima, pleno gozo de felicidade, emprego, relacionamento social e salário estável. Sinal de que alguém possa estar estudando, realizando negócios, se alimentando bem, tendo o sono reparador em ambiente fresco e agradável.

Por outro lado, em contrapartida, o diagnóstico de uma situação imaginável com pessoas sofrendo por solidão, divórcio, vítima de diabetes, portador de sintomas de doença de Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia, síndrome do pânico, síndrome de transtorno bipolar de grau extremo. Estes últimos demonstram estágios sombrios e aterrorizantes da saúde mental, uma autoestima de paciente em plena decadência, depois de ter passado pelos momentos desfrutados da vida.

Ana Beatriz Barbosa Silva, com residência em psiquiatria pela UFRJ, em suas obras e palestras, descreve o sociopata “como um indivíduo com um transtorno de personalidade antissocial, caracterizado pela ausência de empatia e remorso, e por um padrão de comportamento que desrespeita as normas sociais e os direitos alheios. Ela ressalta que o sociopata não necessariamente se torna uma pessoa má ao longo da vida, mas já nasce com essa predisposição, com dificuldades em estabelecer vínculos afetivos profundos e com uma tendência a relações superficiais ou baseadas em interesse”.

Uma das edições do Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, conhecido como DSM, muito tem contribuído para diagnosticar, em suas pesquisas, sinais de comportamentos incompatíveis com a ética social. O psicólogo canadense e professor Robert Hare refinou essas características – sociopata e psicopata como características interpessoais, emocionais e de estilo de vida.

Os estudos chegaram à conclusão de que o psicopata é aquele que manipula os outros, mostra charme superficial, é grandioso e é persistentemente enganoso. Traços emocionais incluem falta de emoção e empatia, indiferença ao sofrimento dos outros. Os psicopatas se aproveitam dos outros, não têm objetivos e são irresponsáveis pelas suas ações.

Chegamos à conclusão de que tanto os sociopatas quanto os psicopatas convivem conosco, na sociedade e apresentam comportamentos sociais que, às vezes, nos confundem, nos enganam o tempo todo. Ainda mais, pelo fato de que a maioria das pessoas não tem a ampla capacidade de diagnosticar, de imediato, os traços dessas patologias. O sociopata cede espaço a si mesmo, de forma velada, para que a psicopatia se manifeste de forma sutil, extravagantemente no seu comportamento social. Passando do estado da sociopata, até que se chegue à psicopatia, há uma caminhada gradativa, o agressor passa a exibir, a externar um comportamento altamente nocivo, comparando-o à luz dos que convivem pacífica e socialmente.

De posse das características de uma personalidade SOCIOPATA, a pessoa se revela numa relação interpessoal que a caracteriza como portadora de uma mente conturbada que revela uma personalidade: mentirosa, dissimulada, falsa, fofoqueira, perseguidora, barraqueira, trapaceira, enganadora, adúltera, agressiva, temperamental, fria e calculista etc. Mais agravante, ainda, é o sociopata ser promovido ao estágio seguinte, para a condição de PSICOPATA.

O psicopata, em seu comportamento social se revela com características de um autêntico contraventor da lei, corrupto e corruptor, falsificador de documentos e de identidade pessoal, ladrão, malfeitor, homicida, traficante, mafioso, sequestrador, pornográfico, criminoso, pedófilo, comete feminicídio e assassinato, desprovido do sentimento de remorso, frio e calculista, comete atos de corrupção ativa e passiva com alto grau de periculosidade. Segundo a IA, “os contraventores da lei”, referem-se àqueles que se comportam cometendo infrações penais ofensivas, levando-os à prisão simples ou multas.

No convívio em sociedade, no Brasil, na Comunidade Europeia, na Ásia, na China, nas Américas, em todo o canto do planeta, nosso entendimento é de que o sociopata se encontra mais frequentemente presente na família, na igreja, nas universidades, na política, na vida pública, na governança das empresas públicas e privadas.

Enfim, onde estiver presente a natureza humana. Logo, conseguimos aprender através dos ensinamentos formais e da Universidade da Vida que o sociopata tem como características comuns de personalidade: o agir com falta de pudor e ética, ausência de senso comum, desrespeito às regras, às instruções, leis e às normas de boa conduta, pois são homofóbicos, agem com violência física e psicológica, são preconceituosos, burlam as leis e normativos para levar vantagens pessoais, cometem o destrato social para com seus semelhantes, são extremamente dissimulados, mentirosos, puxam o tapete dos outros para se sair vencedor, egocêntricos, perseguidores e narcisistas. Como estrategistas articulam conquistar vantagens pessoais para si e para os outros de sua convivência, são protagonistas e coadjuvantes nos atos de corrupção ativa e passiva.

Enfim, conviver neste mundo conturbado repleto de inovações tecnológicos, mandos e desmandos, regras rígidas e flexíveis, o entrelaçamento de diferentes personalidades, em curso na vida social em nosso dia a dia, tanto no ambiente laboral quanto em sociedade, requer de todos nós muito equilíbrio emocional, resiliência e vida espiritual de autêntico cristão. Enfrentar de frente as divergências de opiniões, o mal humor das pessoas, a imposição de regras extremamente rígidas, a incapacidade e a falta de autoconhecimento por parte das pessoas que ocupam posições na vida pública e privada, tem sido um desafio global.

Desta feita, para que seja superada as dificuldades, para que uma situação de constrangimento se transforme e passe a haver um ambiente de prazer e felicidade, os CEOs das organizações precisam investir massivamente em Políticas de Gestão de Pessoas. Precisam acreditar na Consultoria Empresarial bem conduzida, como objetivo estratégico para aperfeiçoar o clima organizacional, capaz de transformar vidas e internalizar uma nova cultura organizacional.

Na vida social e/ou empresarial, essa mudança ocorre efetivamente, quando se procura mudar comportamentos e criar um ambiente de engajamento em que se desenvolva o sentimento de amor e paixão pela realização de um trabalho de entrega emocional e profissional na organização. Por vias de consequência, obtém-se o esforço conjunto para que ocorra a evolução no tempo presente, com perspectiva de construção do futuro promissor nos negócios públicos e privados.

* Prof. Adm. Marcus Vinicius de L. Fleming, ex-professor universitário, auditor de controle externo, cursos de extensão universitária, pós-graduação em planejamento e Didática do Ensino Superior, Mestre em Administração pela UFMG.

* Profa. Adm. Msc. Angela Maria Bessa Fleming, pós-graduada em Administração Pública, Mestre em Engenharia Civil – UFF/RJ e Presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Acre – CRA-AC.