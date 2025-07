Fui ao jornal The Washington Post, do bilionário Jeff Bezos, para ver o que falam do Brasil e os ataques de Donaldo nos últimos dias.

Diz TWP sobre o tarifaço dos EUA contra o Brasil:

Brasil, 4ª Democracia do mundo

Uma das metas tarifárias mais recentes — e mais preocupantes — de Trump é o Brasil. Trump anunciou sua intenção de impor tarifas de 50% à quarta maior democracia do mundo a partir de 1º de agosto.

Qual propósito?

Isso poderia elevar o custo do café e do suco de laranja para os consumidores americanos: o Brasil é o maior fornecedor estrangeiro de ambos os produtos básicos para o café da manhã. E ele está tarifando o Brasil com qual propósito?

Déficit de quê?

Donaldo Trump escreveu na carta ao Brasil: ‘Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional!’

Só há um problema: os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil há 18 anos

A verdade

Trump está impondo tarifas ao Brasil em grande parte porque se opõe ao sistema jurídico brasileiro que julga Jair Bolsonaro, seu aliado de extrema-direita, sob a acusação de tentar anular à força sua derrota nas eleições de 2022.

Ironia do TWP

Obviamente, Trump não gosta da ideia de responsabilizar um líder por tentar derrubar uma eleição e está disposto a usar seus poderes comerciais para ver se consegue forçar a submissão dos tribunais brasileiros.

Lobby de um traidor da pátria

O filho de Bolsonaro, Eduardo, está nos Estados Unidos fazendo lobby junto ao governo Trump para ajudar seu pai.

Trump, repressor dos críticos nos EUA

Trump dificilmente é um defensor confiável da liberdade de expressão, dadas suas tentativas de reprimir as críticas da mídia interna com processos por difamação de mérito duvidoso. A disputa comercial com o Brasil também apresenta uma mistura preocupante de interesses públicos e privados: é difícil dizer se Trump está defendendo seu país ou sua empresa.

(…)

Grifo meu: para bom entendedor, meia palavra basta.



J R Braña B.

(…)

