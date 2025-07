Do Ifac

Estão abertas as matrículas das vagas remanescentes dos cursos técnicos subsequentes em Agropecuária (23 vagas) e em Alimentos (40 vagas) no Instituto Federal do Acre (Ifac), campus Xapuri. O ingresso dos interessados que efetivarem a matrícula está previsto para o segundo semestre letivo de 2025.

Acesse aqui o edital e saiba como se matricular

Para realizar a matrícula, os(as) candidatos(as) deverão apresentar, 01 (uma) foto 3×4 recente e os seguintes documentos (original e cópia):

a) Carteira de Identidade (RG do candidato); ou identidade militar expedida pelas forças armadas.

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

c) Comprovante de residência (fatura de água, luz, telefone ou outro documento que comprove o endereço).

d) Histórico Escolar do Ensino Médio;

e) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Curso Técnico de Nível Médio.