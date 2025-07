GE – Uma mensagem de José Luiz Runco, chefe do departamento médico do Flamengo, sobre a situação clínica de De la Cruz não foi bem recebida por Arrascaeta, companheiro do volante no clube e na seleção do Uruguai. O profissional disse, em um grupo de WhatsApp(um geraldino de Zap – J R Braña B.) com figuras importantes da política rubro-negra, que o uruguaio tem “lesão crônica e irreparável”.

(…)

◼De La Cruz faz publicação em rede social após divulgação da mensagem de Runco: “Nunca deixe que ninguém te diga que você não pode fazer algo”

◼Estafe de De la Cruz critica médico do Flamengo: “Analisaremos medidas cabíveis”

(…)

Grifo meu: um irresponsável esse médico do Flamengo. Praticamente acaba com a carreira do atleta uruguaio…Quem vai querer contratá-lo? No Popular, o médico do Fla chamou De La Cruz de ‘bichado’…Ainda não foi demitido esse médico?

Grifo meu 2: Arrascaeta saiu um defesa do compatriota e colega de trabalho.



J R Braña B.