GdA – O governador Gladson Camelí recebeu nesta terça-feira, 22, a visita da ministra da Mulher, Márcia Lopes, no Palácio Rio Branco. No encontro, o chefe de Estado, falou sobre a importância das mulheres em cargos políticos e de liderança. Durante a recepção, o governador destacou que a gestão estadual do Acre conta com a participação e a liderança de muitas mulheres que comandam pastas importantes para o desenvolvimento social, econômico, de pastas estruturantes, de saúde e segurança.

“Depois de 10 anos sem conferência, nós realizaremos a 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres e, antecedendo essa conferência, as conferências municipais e estaduais. Fiquei muito feliz hoje, viu, governador? Porque o Acre é um dos estados que vai realizar a conferência em todos os municípios, nos 22 municípios”, afirmou a ministra.

Márcia Lopes também destacou as conferências são um espaço de escuta, de diálogo, de construção coletiva, de poder sonhar com um outro mundo de paz, sem violência, um cotidiano em que as mulheres se sintam protegidas, valorizadas.

“E o Acre está sendo exemplo disso. Estive também na Conferência Regional das Mulheres Indígenas, porque nós teremos agora, no início de agosto, a 1ª Conferência Nacional de Mulheres Indígenas. Então, foi um prazer estar aqui. Gostaria de ficar mais tempo, mas eu volto nesse estado maravilhoso e dizer que, se a gente trabalha junto, não há dúvida de que os resultados são sempre muito melhores”, pontuou a ministra

