GdA – Sucesso em vendas e novos negócios representou o desempenho de dez artesãos do Acre que faturaram R$ 323 mil nos 12 dias de realização da 25ª Feira Nacional de Negócios de Artesanato (Fenearte), em Olinda (PE), na última semana.

(…)

Durante o evento, foram comercializadas 2.137 peças e outras 1.043 foram encomendadas, somando mais R$ 86.805 em pedidos. Com as vendas diretas e as encomendas, o volume de negócios totalizou cerca de R$ 410 mil. O evento reuniu artesãos de todo o país e do exterior em 700 espaços, no Centro de Convenções Pernambuco.

(…)