PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, deu início nesta terça-feira (22), à 4ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres (CMPM). O evento, realizado no Anfiteatro Garibaldi Brasil, na Universidade Federal do Acre (Ufac), teve como tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas” e reuniu representantes da sociedade civil, do poder público e convidados.

A conferência foi apoiada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e tem como principal objetivo debater e propor políticas públicas voltadas para as mulheres, especialmente àquelas em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e violência doméstica.

