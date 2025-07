Pix, o pagamento mais espetacular já inventado no mundo.

O economista e prêmio Nobel de economia, Paul Krugman, estadunidense, disse que o Brasil pode ter inventado o futuro do dinheiro.

O Pix é o dinheiro de papel sem ser de papel, eu digo.

Onde o comprador e o vendedor não perdem nada na ocorrência da negociação…

Ao contrário dos negócios com cartão, aonde parte do dinheiro(3 a 5%) vai para as operadoras(abaixo) dos Estados Unidos.

Por isso as empresas da Califórnia(Visa) e MarterCard(New York) estão tontas porque levaram um drible da inteligência brasileira.

Imagine se o governo brasileiro investisse no seu próprio plano nacional de tecnologia…Isso é soberania.

O título do artigo de Paul Krugman diz: ‘O Brasil inventou o futuro do dinheiro?’

Diz ainda:

— E usar o Pix não cria incentivo para sequestrar pessoas e torturá-las até que entreguem suas chaves de criptografia – ironizou o ganhador do Nobel de economia de 2008.

Ah, eu marquei o prêmio Nobel nesse post.

Dias atrás marquei o cientista Miguel Nicolelis e ele me respondeu.



J R Braña B.