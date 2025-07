Neste sábado, 26 de julho, Rio Branco será palco de mais um Encontro de Observadores de Aves, como parte da iniciativa nacional Um Dia no Parque, que este ano traz o tema ‘Protegendo o que nos conecta’.

O objetivo é incentivar a visitação às Unidades de Conservação e promover o sentimento de pertencimento à natureza.

A programação será aberta ao público no Horto Florestal, com início às 06h30min, no ponto de encontro do Lago. Das 06h30min às 08h30min, haverá caminhada de observação nas trilhas.

Em seguida, das 9h às 11h30, será realizada a oficina ‘Como identificar uma ave?’, com o biólogo Wyllyam Alencar e o jovem passarinheiro Rodrigo Padula, no auditório da Semeia (vagas limitadas).

A atividade é organizada voluntariamente pelo Grupo de Observadores de Aves de Rio Branco, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA).

Inscrições gratuitas pelo link: https://bit.ly/3TzIcgu

SERVIÇO

ENCONTRO DE OBSERVADORES DE AVES DE RIO BRANCO – UM DIA NO

PARQUE

Dia: 26/07/2025 – Sábado

Horário: 06h30min – 11h30min

Local: Horto Florestal