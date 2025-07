O senador Sérgio Petecão participou, ao lado da Liga das Quadrilhas Juninas do Acre (LIQUAJAC), da inauguração da Casa da Cultura, em Rio Branco. O espaço, voltado ao fortalecimento da cultura popular e especialmente das manifestações juninas, foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do senador, atendendo a uma antiga demanda dos fazedores de cultura do estado.

Durante o evento, Petecão comemorou a conquista junto aos grupos culturais, mas também expressou sua insatisfação ao notar que seu nome foi omitido da placa de inauguração da obra.

“Até entendo a forma do prefeito de Rio Branco fazer política, mas deixar de reconhecer o trabalho de quem destinou os recursos é uma falta de consideração, não comigo, mas com todos que lutaram por esse espaço. Ainda assim, fico feliz em ver esse sonho se concretizar. Sei que estou no coração do povo que faz cultura no Acre”, declarou o senador.

A Casa da Cultura será um importante centro de apoio, articulação e valorização das quadrilhas juninas, promovendo inclusão, geração de renda e ocupação saudável para milhares de jovens.

Petecão reafirmou seu compromisso com o setor cultural, destacando que continuará apoiando projetos que valorizem a identidade e as tradições do povo acreano:

“Essa casa é do povo. E enquanto eu tiver mandato, a cultura acreana sempre terá vez, voz e apoio.”

A presença do senador na inauguração reforça o reconhecimento popular de sua atuação em defesa da cultura, independentemente de placas ou vaidades políticas.