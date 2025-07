A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), está preparando um estande especial no Parque de Exposições Wildy Viana para a 50ª edição da ExpoAcre.

A ideia é mostrar ao público o trabalho desenvolvido pela gestão municipal em apoio ao produtor rural da capital.

Quem visitar o espaço vai conhecer, por meio de telões e mini canteiros, ações voltadas à recuperação de ramais, sustentabilidade, plantio de hortaliças, milho, arroz, café, além da comercialização de produtos da agricultura familiar.

-Queremos mostrar à população da cidade o quanto temos investido para garantir alimento de qualidade e com preço justo. Isso só acontece quando o produtor rural tem apoio para plantar, escoar a produção e melhorar o solo – explica o secretário da Seagro, Eracides Caetano.

O estande também exibirá máquinas e implementos agrícolas adquiridos com recursos da prefeitura, além dos adubos e insumos que vêm sendo distribuídos gratuitamente aos agricultores durante a atual gestão.

— Sem apoio, o homem do campo não produz. E a Seagro está presente em todas as etapas, do plantio à venda. Organizamos feiras nos bairros e ainda levamos e trazemos os produtores gratuitamente. Essa é a determinação do nosso prefeito: apoiar o campo com dignidade, porque é lá que nasce a riqueza -conclui Caetano.

A ExpoAcre 2025 acontece de 26 de julho a 3 de agosto.

(oea com info da PMRB)