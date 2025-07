Gov Federal – O Governo Federal anunciou um investimento de R$ 6 bilhões para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os estados.

Com recursos do novo PAC Seleções 2, os aportes vão garantir novas obras, equipamentos e veículos.

Isso significa que 95% dos municípios brasileiros (5.290) terão 800 novas unidades básicas de saúde (UBS); 7 mil salas de teleconsulta em UBS; 10 mil UBS equipadas, além de 400 unidades odontológicas móveis.

A população também contará com mais 46 policlínicas, 130 Centros de Atenção Psicossocial e 1.533 novas ambulâncias do SAMU para atendimentos de urgência e emergência.

— Quero que o povo tenha direito a ressonância, tomografia, atendimento digno. Sempre lutei para que o trabalhador, a classe média baixa, as pessoas que fazem esse país crescer, tivessem os mesmos direitos que os mais ricos. Especialista não pode ser privilégio de quem tem dinheiro e só quem pode garantir isso é o estado brasileiro – disse o presidente Lula.

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – Por isso, 10 mil unidades básicas de saúde já existentes passarão a contar com diversos equipamentos que, além de modernizar e garantir serviços mais efetivos, vão ampliar a oferta de procedimentos, exames diagnósticos, vacinas e cuidados. Nos 5.126 municípios nos quais serão entregues, as UBS vão oferecer, por exemplo, câmaras frias exclusivas para vacinas, ultrassom diagnóstico portátil, retinógrafo para detecção precoce de doenças de retina e espirômetro digital para diagnóstico de doenças respiratórias.

Além disso, as UBSs serão estruturadas com kits para a construção de salas de teleconsulta assistida, nas quais os pacientes do SUS poderão se consultar com um médico especialista à distância. Isso evitará a necessidade de deslocamento e ainda garante um atendimento mais ágil.

