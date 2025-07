PMRB – O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, realizou na manhã desta quinta-feira (24), uma visita técnica às obras de construção do novo Mercado Elias Mansour, no centro da capital. Acompanhado do secretário municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira, o prefeito destacou o avanço da segunda fase de concretagem da laje principal e afirmou que cerca de 30% da obra já foi concluída.

— Graças a Deus, a obra está dentro do cronograma. Já iniciamos a colocação das vigas e colunas metálicas e, se tudo correr bem, até o final de agosto concluímos toda essa primeira laje – declarou Bocalom.

(…)