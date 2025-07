(…)

FSP com dados do Anuário da Violência – O resultado do ano passado do ano passad(2024) é o menor da série histórica, que começou em 2011, e representou uma queda de 5% em relação a 2023 (o primeiro do petista) e de 8% em relação a 2022 (o último do capitão reformado).

(…)

Entre as unidades da federação, o Amapá continua a figurar como a mais violenta, com 45,1 mortes a cada 100 mil habitantes, embora o estado tenha registrado diminuição na comparação com 2023.

O Acre registrou em 2024, 20,3 mortes a cada 100 mil habitantes

Crimes violentos no Acre – 2024

Feminicídios no Acre em 2024: 13

A PM que mais mata é a de São Paulo e continua subindo os índices…

(…)

Grifo meu: a mínima histórica ainda é ridícula(44.127 mortes violentas em 2024)…somos o país da violência…violência de todos os jeitos, de rua, social e do aparato institucional(polícias) contra as pessoas….porque no Brasil, a ideia geral, é que polícia existe para matar…e não para preservar a vida.

J R Braña B.